Курс доллара на межбанке на 10:35 понизился до 26,33 гривен/доллар

Евро упал до 30,82грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 6 июля 2018 года в 10:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 4 копейки до 26,33 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 4 копейки - до 30,82 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3000 – 26,3300 грн/доллар, евро 30,7920 – 30,8218 грн/евро, российский рубль 0,4165 - 0,4172 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3300

EUR/UAH 30,7920 30,8218

RUB/UAH 0,4165 0,4172

Напомним, 5 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3500 – 26,3700, евро 30,8374 – 30,8581 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2642,9780 гривны за 100 долларов (-0,8203); 3094,6629 гривны за 100 евро (+16,7529); 4,1779 гривны за 10 рублей (-0,0036).