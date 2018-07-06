Курс долара на міжбанку о 10:35 знизився до 26,33 гривень/долар

Євро впав до 30,82 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 6 липня 2018 року о 10:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 4 копійки до 26,33 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки - до 30,82 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3000 – 26,3300 грн/долар, євро 30,7920 – 30,8218 грн/євро, російський рубль 0,4165 - 0,4172 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3300

EUR/UAH 30,7920 30,8218

RUB/UAH 0,4165 0,4172

Нагадаємо, 5 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3500 – 26,3700, євро 30,8374 – 30,8581 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2642,9780 гривні за 100 доларів (-0,8203); 3094,6629 гривні за 100 євро (+16,7529); 4,1779 гривні за 10 рублів (-0,0036).