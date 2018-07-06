Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.31
Межбанк BID 26.29
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.77
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.31
Межбанк BID 26.29
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.77
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку о 10:35 знизився до 26,33 гривень/долар

НовиниФінанси    06.07.2018 - 10:43
Фото: курс долара на міжбанку знизився (з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (з відкритих джерел)

Євро впав до 30,82 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 6 липня 2018 року о 10:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 4 копійки до 26,33 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки - до 30,82 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3000 – 26,3300 грн/долар, євро 30,7920 – 30,8218 грн/євро, російський рубль 0,4165 - 0,4172 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3000 26,3300

EUR/UAH 30,7920 30,8218

RUB/UAH 0,4165   0,4172

Нагадаємо, 5 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3500 – 26,3700, євро 30,8374 – 30,8581 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2642,9780 гривні за 100 доларів (-0,8203); 3094,6629 гривні за 100 євро (+16,7529); 4,1779 гривні за 10 рублів (-0,0036).

НБУ на 6 липня укрепилил курс гривні до 26,43 грн/долар Курс долара на міжбанку 5 липня знизився до 26,37 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся