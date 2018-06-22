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Курс доллара на межбанке на 10:35 понизился до 26,26 гривен/доллар

НовостиФинансы    22.06.2018 - 10:41
Фото: курс доллара на межбанке понизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке понизился (фото из открытых источников)

Евро вырос до 30,62грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 22 июня 2018 года в 10:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 2,5 копейки до 26,26 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 17 копеек - до 30,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2400 – 26,2600 грн/доллар, евро 30,6010 – 30,6244 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4153 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2400   26,2600

EUR/UAH   30,6010   30,6244

RUB/UAH   0,4147     0,4153

Напомним, 21 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2500 – 26,2850, евро 30,4080 – 30,4485 грн/евро, российский рубль 0,4116 - 0,4126 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2630,5365 гривны за 100 долларов (-17,0580); 3035,1130 гривны за 100 евро (-30,2719); 4,1239 гривны за 10 рублей (-0,0378).

 

НБУ на 22 июня укрепил курс гривны до 26,30 грн/доллар Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,41 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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