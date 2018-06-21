Курс доллара на межбанке 21 июня понизился до 26,285 гривен/доллар

Евро понизился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 21 июня 2018 года понизился на 11,5 копеек до 26,285 грн/долл, курс покупки понизился на 7 копеек до 26,36 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 13 копеек - до 30,45 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2500 – 26,2850, евро 30,4080 – 30,4485 грн/евро, российский рубль 0,4116 - 0,4126 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2500 26,2850

EUR/UAH 30,4080 30,4485

RUB/UAH 0,4116 0,4126

Напомним, 20 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3600 – 26,4000, евро 30,5354 – 30,5817 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4158 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,41 гривен, в покупке курс доллара понизился на 4 копейки до 26,17 гривен за доллар. По сравнению с данными 20 июня, курс евро в продаже понизился на 9 копеек - до 30,78 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,47 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2647,5945 гривны за 100 долларов (+2,9506); 3065,3849 гривны за 100 евро (+15,0526); 4,1617 гривны за 10 рублей (+0,0338).