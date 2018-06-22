Курс долара на міжбанку о 10:35 знизився до 26,26 гривень/долар

Євро виріс до 30,62 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 22 червня 2018 року о 10:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 2,5 копійки до 26,26 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 17 копійок - до 30,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2400 – 26,2600 грн/долар, євро 30,6010 – 30,6244 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4153 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2600

EUR/UAH 30,6010 30,6244

RUB/UAH 0,4147 0,4153

Нагадаємо, 21 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2500 – 26,2850, євро 30,4080 – 30,4485 грн/євро, російський рубль 0,4116 - 0,4126 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2630,5365 гривні за 100 доларів (-17,0580); 3035,1130 гривні за 100 євро (-30,2719); 4,1239 гривні за 10 рублів (-0,0378).