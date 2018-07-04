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Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,45 грн/доллар

НовостиФинансы    04.07.2018 - 10:39
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 16 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 11 копеек до 26,45 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 16 копеек до 30,85 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3500 – 26,4500 грн/доллар, евро 30,7478 – 30,8539 грн/евро, российский рубль 0,4166 - 0,4185 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,3500   26,4500

EUR/UAH   30,7478   30,8539

RUB/UAH   0,4166     0,4185

Напомним, 3 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3400, евро 30,6643 – 30,6940 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,29 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2629,9259 гривны за 100 долларов (+6,6567); 3067,8086 гривны за 100 евро (+14,5856); 4,1600 гривны за 10 рублей (+0,0053).

НБУ на 4 июля ослабил курс гривны до 26,29 грн/доллар Курс доллара на межбанке 3 июля повысился до 26,34 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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