Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,45 грн/доллар

Евро повысился на 16 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 11 копеек до 26,45 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 16 копеек до 30,85 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3500 – 26,4500 грн/доллар, евро 30,7478 – 30,8539 грн/евро, российский рубль 0,4166 - 0,4185 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3500 26,4500

EUR/UAH 30,7478 30,8539

RUB/UAH 0,4166 0,4185

Напомним, 3 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3400, евро 30,6643 – 30,6940 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,29 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2629,9259 гривны за 100 долларов (+6,6567); 3067,8086 гривны за 100 евро (+14,5856); 4,1600 гривны за 10 рублей (+0,0053).