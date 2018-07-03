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Курс доллара на межбанке 3 июля повысился до 26,34 гривен/доллар

НовостиФинансы    03.07.2018 - 17:07
Фото: курс доллара на межбанке повысился (РБК-Украина)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (РБК-Украина)

Евро повысился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 3 июля 2018 года повысился на 0,5 копейки до 26,34 грн/долл, курс покупки повысился на 3,5 копейки до 26,31 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 13 копеек - до 30,69 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3400, евро 30,6643 – 30,6940 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,3100    26,3400

EUR/UAH    30,6643    30,6940

RUB/UAH    0,4162      0,4170

Напомним, 2 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2750 – 26,3350, евро 30,4973 – 30,5644 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже  повысился на 2 копейки до 26,31 гривен, в покупке курс доллара повысился на 3 копейки до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 июля, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,77 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 12:40 увеличился до 26,345 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,32 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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