Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,45 грн/долар

Євро підвищився на 16 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 4 липня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 11 копійок до 26,45 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 16 копійок до 30,85 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3500 – 26,4500 грн/долар, євро 30,7478 – 30,8539 грн/євро, російський рубль 0,4166 - 0,4185 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3500 26,4500

EUR/UAH 30,7478 30,8539

RUB/UAH 0,4166 0,4185

Нагадаємо, 3 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3400, євро 30,6643 – 30,6940 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,29 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2629,9259 гривні за 100 доларів (+6,6567); 3067,8086 гривні за 100 євро (+14,5856); 4,1600 гривні за 10 рублів (+0,0053).