Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,28 грн/доллар

Евро понизился на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 2 копейки до 26,28 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 20 копеек до 30,40 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2400 – 26,2800 грн/доллар, евро 30,3518 – 30,3980 грн/евро, российский рубль 0,4188 - 0,4199 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2800

EUR/UAH 30,3518 30,3980

RUB/UAH 0,4188 0,4199

Напомним, 14 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2300 – 26,2600, евро 30,5736 – 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,4207 - 0,4216 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,22 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2621,9678 гривны за 100 долларов (+9,5468); 3075,5682 гривны за 100 евро (+2,3161); 4,2119 гривны за 10 рублей (+0,0728).