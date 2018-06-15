Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,28 грн/долар

Євро знизився на 20 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 15 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 2 копійки до 26,28 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 30,40 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2400 – 26,2800 грн/долар, євро 30,3518 – 30,3980 грн/євро, російський рубль 0,4188 - 0,4199 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2800

EUR/UAH 30,3518 30,3980

RUB/UAH 0,4188 0,4199

Нагадаємо, 14 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,2300 – 26,2600, євро 30,5736 – 30,6060 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,22 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2621,9678 гривні за 100 доларів (+9,5468); 3075,5682 гривні за 100 євро (+2,3161); 4,2119 гривні за 10 рублів (+0,0728).