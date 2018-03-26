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Курс доллара на межбанке на 10:30 увеличился до 26,30 гривен/доллар

НовостиФинансы    26.03.2018 - 10:38
Фото: доллар (пресс-служба НБУ)
Фото: доллар (пресс-служба НБУ)

Евро вырос до 32,51

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 2 копейки - до 26,30 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 32,51 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2600 - 26,3000 грн/доллар, евро 32,4626 - 32,5120 грн/евро, российский рубль  0,4602  - 0,4614 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2600   26,3000

EUR/UAH   32,4626   32,5120

RUB/UAH   0,4602     0,4614

Напомним, 23 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2550 – 26,2800, евро 32,3934 – 32,4216 грн/евро, российский рубль 0,4597  -  0,4605 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,27 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2626,5478 гривны за 100 долларов (+1,1829); 3242,7359 гривны за 100 евро (+9,3365); 4,5993 гривны за 10 рублей (-0,0196).

НБУ на 26 марта ослабил курс гривны до 26,27 грн/доллар Курс доллара на межбанке 23 марта сохранился 26,28 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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