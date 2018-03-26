Курс доллара на межбанке на 10:30 увеличился до 26,30 гривен/доллар

Евро вырос до 32,51

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 2 копейки - до 26,30 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 32,51 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2600 - 26,3000 грн/доллар, евро 32,4626 - 32,5120 грн/евро, российский рубль 0,4602 - 0,4614 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2600 26,3000

EUR/UAH 32,4626 32,5120

RUB/UAH 0,4602 0,4614

Напомним, 23 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2550 – 26,2800, евро 32,3934 – 32,4216 грн/евро, российский рубль 0,4597 - 0,4605 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,27 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2626,5478 гривны за 100 долларов (+1,1829); 3242,7359 гривны за 100 евро (+9,3365); 4,5993 гривны за 10 рублей (-0,0196).