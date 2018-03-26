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Курс долара на міжбанку на 10:30 збільшився до 26,30 гривень/долар

НовиниФінанси    26.03.2018 - 10:38
Фото: долар (прес-служба НБУ)
Фото: долар (прес-служба НБУ)

Євро виріс до 32,51

Курс долара на міжбанку у продажу 26 березня 2018 року о 10:30 в порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 2 копійки - до 26,30 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 32,51 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2600 - 26,3000 грн/долар, євро 32,4626 - 32,5120 грн/євро, російський рубль 0,4602 - 0,4614 грн/рубль.

Валюти         Bid            Offer

USD/UAH    26,2600    26,3000

EUR/UAH    32,4626    32,5120

RUB/UAH    0,4602      0,4614

Нагадаємо, 23 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2550 - 26,2800, євро 32,3934 - 32,4216 грн/євро, російський рубль 0,4597 - 0,4605 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,27 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2626,5478 гривні за 100 доларів (+1,1829); 3242,7359 гривні за 100 євро (+9,3365); 4,5993 гривні за 10 рублів (-0,0196).

НБУ на 26 березня послабив курс гривні до 26,27 грн/долар Курс долара на міжбанку 23 березня зберігся 26,28 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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