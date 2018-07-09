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Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,30 грн/доллар

НовостиФинансы    09.07.2018 - 10:35
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 9 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 3 копейки до 26,30 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 4 копейки до 30,91 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2500 – 26,3000 грн/доллар, евро 30,8568 – 30,9130 грн/евро, российский рубль 0,4172 - 0,4184 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2500   26,3000

EUR/UAH   30,8568   30,9130

RUB/UAH   0,4172     0,4184

Напомним, 6 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3300, евро 30,9274 – 30,9482 грн/евро, российский рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2631,5950 гривны за 100 долларов (-11,3830); 3085,2820 гривны за 100 евро (-9,3809); 4,1691 гривны за 10 рублей (-0,0086).

НБУ на 9 июля укрепилил курс гривны до 26,32 грн/доллар Курс доллара на межбанке 6 июля понизился до 26,33 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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