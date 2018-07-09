Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,30 грн/долар

НовиниФінанси    09.07.2018 - 10:35
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 9 липня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 3 копійки до 26,30 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,91 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2500 – 26,3000 грн/долар, євро 30,8568 – 30,9130 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4184 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2500 26,3000

EUR/UAH 30,8568 30,9130

RUB/UAH 0,4172   0,4184

Нагадаємо, 6 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3300, євро 30,9274 – 30,9482 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2631,5950 гривні за 100 доларів (-11,3830); 3085,2820 гривні за 100 євро (-9,3809); 4,1691 гривні за 10 рублів (-0,0086).

НБУ на 9 липня укрепилил курс гривні до 26,32 грн/долар Курс долара на міжбанку 6 липня знизився до 26,33 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся