Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,32 грн/доллар

Евро повысился на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 3 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 1,5 копейки до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек до 30,65 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2700 – 26,3200 грн/доллар, евро 30,5940 – 30,6522 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4163 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2700 26,3200

EUR/UAH 30,5940 30,6522

RUB/UAH 0,4152 0,4163

Напомним, 2 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2750 – 26,3350, евро 30,4973 – 30,5644 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2623,2692 гривны за 100 долларов (-9,4802); 3053,2230 гривны за 100 евро (-4,9787); 4,1547 гривны за 10 рублей (-0,0153).