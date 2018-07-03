Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,32 грн/долар

Євро зріс на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 3 липня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 1,5 копійки до 26,32 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок до 30,65 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2700 – 26,3200 грн/долар, євро 30,5940 – 30,6522 грн/євро, російський рубль 0,4152 - 0,4163 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2700 26,3200

EUR/UAH 30,5940 30,6522

RUB/UAH 0,4152 0,4163

Нагадаємо, 2 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2750 – 26,3350, євро 30,4973 – 30,5644 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2623,2692 гривні за 100 доларів (-9,4802); 3053,2230 гривні за 100 євро (-4,9787); 4,1547 гривні за 10 рублів (-0,0153).