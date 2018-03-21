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Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,28 грн/доллар

НовостиФинансы    21.03.2018 - 10:33
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро упал до 32,27 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 21 марта 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 8 копеек – до 26,28 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек - до 32,27 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2400 – 26,2800 грн/доллар, евро 32,2253 – 32,2718 грн/евро, российский рубль 0,4558 - 0,4571 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2400   26,2800

EUR/UAH   32,2253   32,2718

RUB/UAH   0,4558     0,4571

Напомним, 20 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3600, евро 32,2920 – 32,3384 грн/евро, российский рубль 0,4560  -  0,4570 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2630,1118 гривны за 100 долларов (-13,4926); 3228,7252 гривны за 100 евро (-25,2875); 4,5580 гривны за 10 рублей (-0,0354).

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НБУ на 21 марта укрепил курс гривны до 26,30 грн/доллар Курс доллара на межбанке 20 марта понизился до 26,36 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк
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