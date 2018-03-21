Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,28 грн/долар

НовиниФінанси    21.03.2018 - 10:33
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро впав до 32,27 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 21 березня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 8 копійок – до 26,28 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок - до 32,27 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2400 – 26,2800 грн/долар, євро 32,2253 – 32,2718 грн/євро, російський рубль 0,4558 - 0,4571 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2400 26,2800

EUR/UAH 32,2253 32,2718

RUB/UAH 0,4558   0,4571

Нагадаємо, 20 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3600, євро 32,2920 – 32,3384 грн/євро, російський рубль 0,4560 - 0,4570 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2630,1118 гривні за 100 доларів (-13,4926); 3228,7252 гривні за 100 євро (-25,2875); 4,5580 гривні за 10 рублів (-0,0354).

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
НБУ на 21 березня зміцнив курс гривні до 26,30 грн/долар Курс долара на міжбанку 20 березня знизився до 26,36 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top