Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,42 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 19 марта 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 3 копейки – до 26,42 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 1 копейку - до 32,42 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3700 – 26,4200 грн/доллар, евро 32,3612 – 32,4226 грн/евро, российский рубль 0,4573 - 0,4587 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3700 26,4200

EUR/UAH 32,3612 32,4226

RUB/UAH 0,4573 0,4587

Напомним, 16 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4100 – 26,4500, евро 32,3865 – 32,4329 грн/евро, российский рубль 0,4571 - 0,4581 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,35 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2635,3910 гривны за 100 долларов (+8,1256); 3241,7945 гривны за 100 евро (-0,5137); 4,5838 гривны за 10 рублей (-0,0239).