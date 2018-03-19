Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,42 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу 19 березня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 3 копійки – до 26,42 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку - до 32,42 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3700 – 26,4200 грн/долар, євро 32,3612 – 32,4226 грн/євро, російський рубль 0,4573 - 0,4587 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3700 26,4200

EUR/UAH 32,3612 32,4226

RUB/UAH 0,4573 0,4587

Нагадаємо, 16 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4100 – 26,4500, євро 32,3865 – 32,4329 грн/євро, російський рубль 0,4571 - 0,4581 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,35 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2635,3910 гривні за 100 доларів (+8,1256); 3241,7945 гривні за 100 євро (-0,5137); 4,5838 гривні за 10 рублів (-0,0239).