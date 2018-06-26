Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,20 грн/доллар

Евро повысился на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,20 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 5 копеек до 30,64 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1800 – 26,2000 грн/доллар, евро 30,6201 – 30,6435 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4174 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1800 26,2000

EUR/UAH 30,6201 30,6435

RUB/UAH 0,4169 0,4174

Напомним, 25 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1750 – 26,2000, евро 30,5697 – 30,5963 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,17 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2617,3625 гривны за 100 долларов (-6,5276); 3062,3141 гривны за 100 евро (+6,0069); 4,1579 гривны за 10 рублей (+0,0088).