Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,20 грн/долар

Євро підвищився на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 26 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,20 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок до 30,64 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1800 – 26,2000 грн/долар, євро 30,6201 – 30,6435 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4174 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1800 26,2000

EUR/UAH 30,6201 30,6435

RUB/UAH 0,4169 0,4174

Нагадаємо, 25 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1750 – 26,2000, євро 30,5697 – 30,5963 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,17 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2617,3625 гривні за 100 доларів (-6,5276); 3062,3141 гривні за 100 євро (+6,0069); 4,1579 гривні за 10 рублів (+0,0088).