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Курс доллара на межбанке 25 июня понизился до 26,20 гривен/доллар

НовостиФинансы    25.06.2018 - 17:11
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 25 июня 2018 года понизился на 1,5 копеек до 26,20 грн/долл, курс покупки понизился на 1,5 копеек до 26,175 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,59 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1750 – 26,2000, евро 30,5697 – 30,5963 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,1750    26,2000

EUR/UAH    30,5697    30,5963

RUB/UAH    0,4155      0,4164

Напомним, 22 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1900 – 26,2150, евро 30,5087 – 30,5378 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,25 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 22 июня, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 30,78 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 12:47 уменьшился до 26,18 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,20 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Межбанк, Курс доллара, Курс евро, Курс рубля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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