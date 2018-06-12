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Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,11 грн/доллар

НовостиФинансы    12.06.2018 - 10:39
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,11 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 3 копейки до 30,80 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,0800 – 26,1100 грн/доллар, евро 30,7717 – 30,7953 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4163 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,0800   26,1100

EUR/UAH   30,7717   30,7953

RUB/UAH   0,4155     0,4163

Напомним, 11 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,0950 – 26,1100, евро 30,8077 – 30,8228 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4176 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,09 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2609,1315 гривны за 100 долларов (-4,5101); 3076,1660 гривны за 100 евро (+4,0917); 4,1851 гривны за 10 рублей (+0,0145).

НБУ на 12 июня укрепил курс гривны до 26,09 грн/доллар Курс доллара на межбанке 11 июня понизился до 26,11 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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