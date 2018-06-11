Курс доллара на межбанке 11 июня понизился до 26,11 гривен/доллар

Евро повысился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июня 2018 года понизился на 4,5 копейки до 26,11 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку до 26,135 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 30,82 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,0950 – 26,1100, евро 30,8077 – 30,8228 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4176 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,0950 26,1100

EUR/UAH 30,8077 30,8228

RUB/UAH 0,4171 0,4176

Напомним, 8 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1350 – 26,1550, евро 30,7321 – 30,7504 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,15 гривен, в покупке курс доллара понизился на 1 копейку до 25,96 гривен за доллар. По сравнению с данными 8 июня, курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 31,02 гривен за евро.