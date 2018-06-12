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Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,11 грн/долар

НовиниФінанси    12.06.2018 - 10:39
Фото: курс долара на міжбанку не змінився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку не змінився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 3 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 12 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,11 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,80 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,0800 – 26,1100 грн/долар, євро 30,7717 – 30,7953 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4163 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,0800 26,1100

EUR/UAH 30,7717 30,7953

RUB/UAH 0,4155   0,4163

Нагадаємо, 11 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,0950 – 26,1100, євро 30,8077 – 30,8228 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4176 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,09 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2609,1315 гривні за 100 доларів (-4,5101); 3076,1660 гривні за 100 євро (+4,0917); 4,1851 гривні за 10 рублів (+0,0145).

НБУ на 12 червня зміцнив курс гривні до 26,09 грн/долар Курс долара на міжбанку 11 червня знизився до 26,11 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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