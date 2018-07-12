Курс доллара на межбанке на 10:30 повысился до 26,24 гривен/доллар

Новости Финансы 12.07.2018 - 10:41
Фото: курс доллара на межбанке повысился (из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (из открытых источников)

Евро подешевел на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 1 копейку - до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 14 копеек - до 30,66 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2350 - 26,2450 грн/доллар, евро 30,6582 - 30,6672 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Валюты      Bid          Offer

USD/UAH   26,2350  26,2450

EUR/UAH   30,6582  30,6672

RUB/UAH   0,4215    0,4221

Напомним, 11 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 - 26,2300, евро 30,7927 - 30,8018 грн/евро, российский рубль 0,4242 - 0,4248грн/рубль.

Национальный банк Украины на 12 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,22 грн/доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2622,7255 гривны за 100 долларов (+1,8083);

3077,7684 гривны за 100 евро (+7,8881);

4,2235 гривны за 10 рублей (+0,0263).

Курс доллара на межбанке 11 июля понизился до 26,23 гривен/доллар
Теги:  валюта,  Курс гривны,  Курс доллара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС