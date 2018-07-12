Курс долара на міжбанку на 10:30 підвищився до 26,24 гривень/долар

Євро подешевшав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 12 липня 2018 року о 10:30 в порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 1 копійку - до 26,24 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок - до 30,66 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2350 - 26,2450 грн/долар, євро 30,6582 - 30,6672 грн/євро, російський рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2350 26,2450

EUR/UAH 30,6582 30,6672

RUB/UAH 0,4215 0,4221

Нагадаємо, 11 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 - 26,2300, євро 30,7927 - 30,8018 грн/євро, російський рубль 0,4242 - 0,4248 грн/рубль.

Національний банк України на 12 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,22 грн/долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2622,7255 гривні за 100 доларів (+1,8083);

3077,7684 гривні за 100 євро (+7,8881);

4,2235 гривні за 10 рублів (+0,0263).