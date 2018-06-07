Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,19 грн/доллар

НовостиФинансы    07.06.2018 - 10:32
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 2,5 копейки до 26,19 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек до 30,96 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1700 – 26,1900 грн/доллар, евро 30,9355 – 30,9591 грн/евро, российский рубль 0,4231 - 0,4239 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1700 26,1900

EUR/UAH   30,9355   30,9591

RUB/UAH   0,4231     0,4239

Напомним, 6 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1550 – 26,1650, евро 30,8367 – 30,8459 грн/евро, российский рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,16 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2616,2366 гривны за 100 долларов (+0,6156); 3078,0024 гривны за 100 евро (+24,2649); 4,2193 гривны за 10 рублей (-0,0007).

НБУ на 7 июня ослабил курс гривны до 26,16 грн/доллар Курс доллара на межбанке 6 июня сохранился на уровне 26,165 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top