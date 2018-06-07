Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,19 грн/доллар

Евро повысился на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 2,5 копейки до 26,19 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек до 30,96 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1700 – 26,1900 грн/доллар, евро 30,9355 – 30,9591 грн/евро, российский рубль 0,4231 - 0,4239 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1700 26,1900

EUR/UAH 30,9355 30,9591

RUB/UAH 0,4231 0,4239

Напомним, 6 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1550 – 26,1650, евро 30,8367 – 30,8459 грн/евро, российский рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,16 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2616,2366 гривны за 100 долларов (+0,6156); 3078,0024 гривны за 100 евро (+24,2649); 4,2193 гривны за 10 рублей (-0,0007).