Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,19 грн/долар

Євро підвищився на 11 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 7 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 2,5 копійки до 26,19 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок до 30,96 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1700 – 26,1900 грн/долар, євро 30,9355 – 30,9591 грн/євро, російський рубль 0,4231 - 0,4239 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1700 26,1900

EUR/UAH 30,9355 30,9591

RUB/UAH 0,4231 0,4239

Нагадаємо, 6 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1550 – 26,1650, євро 30,8367 – 30,8459 грн/євро, російський рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,16 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2616,2366 гривні за 100 доларів (+0,6156); 3078,0024 гривні за 100 євро (+24,2649); 4,2193 гривні за 10 рублів (-0,0007).