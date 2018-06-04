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Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,16 грн/доллар

НовостиФинансы    04.06.2018 - 10:37
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 25 копейки до 26,16 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 12 копеек до 30,64 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1300 – 26,1600 грн/доллар, евро 30,6034 – 30,6385 грн/евро, российский рубль 0,4219 - 0,4227 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1300   26,1600

EUR/UAH   30,6034   30,6385

RUB/UAH   0,4219     0,4227

Напомним, 1 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1200 – 26,1400, евро 30,4951 – 30,5158 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4211 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,11 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2611,3944 гривны за 100 долларов (-0,8366); 3047,2361 гривны за 100 евро (-8,8129); 4,1980 гривны за 10 рублей (-0,0140).

НБУ на 4 июня укрепил курс гривны до 26,11 грн/доллар Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,12 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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