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Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,16 грн/долар

НовиниФінанси    04.06.2018 - 10:37
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Євро виріс на 12 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 4 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 25 копійки до 26,16 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 12 копійок до 30,64 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1300 – 26,1600 грн/долар, євро 30,6034 – 30,6385 грн/євро, російський рубль 0,4219 - 0,4227 грн/рубль.

Валюти     Bid        Offer

USD/UAH 26,1300 26,1600

EUR/UAH 30,6034 30,6385

RUB/UAH 0,4219   0,4227

Нагадаємо, 1 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1200 – 26,1400, євро 30,4951 – 30,5158 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4211 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,11 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2611,3944 гривні за 100 доларів (-0,8366); 3047,2361 гривні за 100 євро (-8,8129); 4,1980 гривні за 10 рублів (-0,0140).

НБУ на 4 червня зміцнив курс гривні до 26,11 грн/долар Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,12 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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