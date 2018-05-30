Курс доллара на межбанке на 10:30 повысился до 26,16 гривен/доллар

Евро вырос до 30,27 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 4 копейки до 26,16 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 30,27 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1300 – 26,1600 грн/доллар, евро 30,2376 – 30,2723 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4177 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1300 26,1600

EUR/UAH 30,2376 30,2723

RUB/UAH 0,4169 0,4177

Напомним, 29 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1000 – 26,1200, евро 30,2211 – 30,2443 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,10 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2609,8943 гривны за 100 долларов (-5,0547); 3016,5158 гривны за 100 евро (-36,4372); 4,1664 гривны за 10 рублей (-0,0741).