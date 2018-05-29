Курс доллара на межбанке 29 мая снизился до 26,12 гривен/доллар

Евро снизился на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 29 мая 2018 года снизился на 2 копейки до 26,12 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку до 26,10 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек - до 30,24 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1000 – 26,1200, евро 30,2211 – 30,2443 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1000 26,1200

EUR/UAH 30,2211 30,2443

RUB/UAH 0,4174 0,4180

Напомним, 25 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1100 – 26,1400, евро 30,4155 – 30,4478 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4199 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,15 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2614,9490 гривны за 100 долларов (+4,1919); 3052,9530 гривны за 100 евро (-8,9366); 4,2405 гривны за 10 рублей (-0,0109).

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 мая 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже подешевел на 1 копейку - до 26,13 гривен, в покупке курс доллара понизился на 4 копейки - до 25,90 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 мая, курс евро в продаже понизился на 18 копеек - до 30,67 гривен за евро.