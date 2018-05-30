Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,16 гривень/долар

Євро виріс до 30,27 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 30 травня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 4 копійки до 26,16 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,27 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1300 – 26,1600 грн/долар, євро 30,2376 – 30,2723 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4177 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1300 26,1600

EUR/UAH 30,2376 30,2723

RUB/UAH 0,4169 0,4177

Нагадаємо, 29 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1000 – 26,1200, євро 30,2211 – 30,2443 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,10 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2609,8943 гривні за 100 доларів (-5,0547); 3016,5158 гривні за 100 євро (-36,4372); 4,1664 гривні за 10 рублів (-0,0741).