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Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,16 гривень/долар

НовиниФінанси    30.05.2018 - 10:41
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Євро виріс до 30,27 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 30 травня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 4 копійки до 26,16 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,27 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1300 – 26,1600 грн/долар, євро 30,2376 – 30,2723 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4177 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1300 26,1600

EUR/UAH 30,2376 30,2723

RUB/UAH 0,4169   0,4177

Нагадаємо, 29 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1000 – 26,1200, євро 30,2211 – 30,2443 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,10 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2609,8943 гривні за 100 доларів (-5,0547); 3016,5158 гривні за 100 євро (-36,4372); 4,1664 гривні за 10 рублів (-0,0741).

НБУ на 30 травня зміцнив курс гривні до 26,10 грн/долар Курс долара на міжбанку 29 травня знизився до 26,12 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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