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Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,20 грн/доллар

НовостиФинансы    25.06.2018 - 10:37
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 25 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 1,5 копейки до 26,20 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек до 30,48 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1500 – 26,2000 грн/доллар, евро 30,4202 – 30,4758 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4160 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1500 26,2000

EUR/UAH   30,4202   30,4758

RUB/UAH   0,4147     0,4160

Напомним, 22 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1900 – 26,2150, евро 30,5087 – 30,5378 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,24 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2623,8901 гривны за 100 долларов (-6,6464); 3056,3072 гривны за 100 евро (+21,1942); 4,1941  гривны за 10 рублей (+0,0702).

 

НБУ на 23 июня укрепил курс гривны до 26,24 грн/доллар Курс доллара на межбанке 22 июня понизился до 26,215 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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