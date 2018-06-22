Курс доллара на межбанке 22 июня понизился до 26,215 гривен/доллар

Евро повысился на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 22 июня 2018 года понизился на 7,5 копеек до 26,215 грн/долл, курс покупки понизился на 6 копеек до 26,19 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 30,54 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1900 – 26,2150, евро 30,5087 – 30,5378 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1900 26,2150

EUR/UAH 30,5087 30,5378

RUB/UAH 0,4155 0,4164

Напомним, 21 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2500 – 26,2850, евро 30,4080 – 30,4485 грн/евро, российский рубль 0,4116 - 0,4126 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 11 копеек до 26,30 гривен, в покупке курс доллара понизился на 9 копеек до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 21 июня, курс евро в продаже понизился на 9 копеек - до 30,78 гривен за евро.