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Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,20 грн/долар

НовиниФінанси    25.06.2018 - 10:37
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 25 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 1,5 копійки до 26,20 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,48 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1500 – 26,2000 грн/долар, євро 30,4202 – 30,4758 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4160 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1500 26,2000

EUR/UAH 30,4202 30,4758

RUB/UAH 0,4147   0,4160

Нагадаємо, 22 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1900 – 26,2150, євро 30,5087 – 30,5378 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,24 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2623,8901 гривні за 100 доларів (-6,6464); 3056,3072 гривні за 100 євро (+21,1942); 4,1941 гривні за 10 рублів (+0,0702).

 

НБУ на 23 червня зміцнив курс гривні до 26,24 грн/долар Курс долара на міжбанку 22 червня знизився до 26,215 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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