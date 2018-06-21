Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,33 грн/доллар

Евро понизился на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 21 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 7 копеек до 26,33 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 17 копеек до 30,41 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2800 – 26,3300 грн/доллар, евро 30,3560 – 30,4137 грн/евро, российский рубль 0,4116 - 0,4128 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3300

EUR/UAH 30,3560 30,4137

RUB/UAH 0,4116 0,4128

Напомним, 20 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3600 – 26,4000, евро 30,5354 – 30,5817 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4158 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,47 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2647,5945 гривны за 100 долларов (+2,9506); 3065,3849 гривны за 100 евро (+15,0526); 4,1617 гривны за 10 рублей (+0,0338).