Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,33 грн/долар

Євро знизився на 17 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 21 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 7 копійок до 26,33 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 30,41 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2800 – 26,3300 грн/долар, євро 30,3560 – 30,4137 грн/євро, російський рубль 0,4116 - 0,4128 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3300

EUR/UAH 30,3560 30,4137

RUB/UAH 0,4116 0,4128

Нагадаємо, 20 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3600 – 26,4000, євро 30,5354 – 30,5817 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4158 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,47 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2647,5945 гривні за 100 доларів (+2,9506); 3065,3849 гривні за 100 євро (+15,0526); 4,1617 гривні за 10 рублів (+0,0338).