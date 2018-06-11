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Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,10 грн/доллар

НовостиФинансы    11.06.2018 - 10:37
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 5,5 копейки до 26,10 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 8 копеек до 30,83 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,0800 – 26,1000 грн/доллар, евро 30,8083 – 30,8319 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,0800   26,1000

EUR/UAH   30,8083   30,8319

RUB/UAH   0,4184     0,4192

Напомним, 8 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1350 – 26,1550, евро 30,7321 – 30,7504 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,13 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2613,6416 гривны за 100 долларов (-3,5263); 3072,0743 гривны за 100 евро (-25,6056); 4,1706 гривны за 10 рублей (-0,0634).

НБУ на 11 июня укрепил курс гривны до 26,13 грн/доллар Курс доллара на межбанке 8 июня понизился до 26,155 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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