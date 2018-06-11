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Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,10 грн/долар

НовиниФінанси    11.06.2018 - 10:37
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро підвищився на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 11 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 5,5 копійки до 26,10 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок до 30,83 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,0800 – 26,1000 грн/долар, євро 30,8083 – 30,8319 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,0800 26,1000

EUR/UAH 30,8083 30,8319

RUB/UAH 0,4184   0,4192

Нагадаємо, 8 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1350 – 26,1550, євро 30,7321 – 30,7504 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,13 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2613,6416 гривні за 100 доларів (-3,5263); 3072,0743 гривні за 100 євро (-25,6056); 4,1706 гривні за 10 рублів (-0,0634).

НБУ на 11 червня зміцнив курс гривні до 26,13 грн/долар Курс долара на міжбанку 8 червня знизився до 26,155 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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