Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,15 грн/доллар

НовостиФинансы    08.06.2018 - 10:33
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 8 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 1,5 копейки до 26,15 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 10 копеек до 30,80 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1300 – 26,1500 грн/доллар, евро 30,7811 – 30,8047 грн/евро, российский рубль 0,4172 - 0,4180 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1300 26,1500

EUR/UAH   30,7811   30,8047

RUB/UAH   0,4172     0,4180

Напомним, 7 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1450 – 26,1650, евро 30,8824 – 30,9034 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,17 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2617,1679 гривны за 100 долларов (+0,9313); 3097,6799 гривны за 100 евро (+19,6775); 4,2340 гривны за 10 рублей (+0,0147).

НБУ на 8 июня ослабил курс гривны до 26,17 грн/доллар Курс доллара на межбанке 7 июня сохранился на уровне 26,165 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь