Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,15 грн/долар

Євро знизився на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 8 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 1,5 копійки до 26,15 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,80 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1300 – 26,1500 грн/долар, євро 30,7811 – 30,8047 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4180 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1300 26,1500

EUR/UAH 30,7811 30,8047

RUB/UAH 0,4172 0,4180

Нагадаємо, 7 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1450 – 26,1650, євро 30,8824 – 30,9034 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,17 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2617,1679 гривні за 100 доларів (+0,9313); 3097,6799 гривні за 100 євро (+19,6775); 4,2340 гривні за 10 рублів (+0,0147).