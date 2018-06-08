Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,15 грн/долар

НовиниФінанси    08.06.2018 - 10:33
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 8 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 1,5 копійки до 26,15 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,80 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1300 – 26,1500 грн/долар, євро 30,7811 – 30,8047 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4180 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1300 26,1500

EUR/UAH 30,7811 30,8047

RUB/UAH 0,4172   0,4180

Нагадаємо, 7 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1450 – 26,1650, євро 30,8824 – 30,9034 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,17 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2617,1679 гривні за 100 доларів (+0,9313); 3097,6799 гривні за 100 євро (+19,6775); 4,2340 гривні за 10 рублів (+0,0147).

НБУ на 8 червня послабив курс гривні до 26,17 грн/долар Курс долара на міжбанку 7 червня зберігся на рівні 26,165 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся