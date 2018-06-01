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Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,125 грн/доллар

НовостиФинансы    01.06.2018 - 10:34
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 1 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 0,5 копейки до 26,125 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 10 копеек до 30,54 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1050 – 26,1250 грн/доллар, евро 30,5245 – 30,5479 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4207 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1050   26,1250

EUR/UAH   30,5245   30,5479

RUB/UAH   0,4201     0,4207

Напомним, 31 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1100 – 26,1300, евро 30,4207 – 30,4440 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4195 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2612,2310 гривны за 100 долларов (-1,3507); 3056,0490 гривны за 100 евро (+15,9308); 4,2120 гривны за 10 рублей (+0,0365).

НБУ на 1 июня укрепил курс гривны до 26,12 грн/доллар Курс доллара на межбанке 31 мая сохранился на уровне 26,13 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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