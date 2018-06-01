Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,125 грн/долар

Євро підвищився на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 1 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,125 грн/дол. Курс євро у продажу зріс на 10 копійок до 30,54 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1050 – 26,1250 грн/долар, євро 30,5245 – 30,5479 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4207 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1050 26,1250

EUR/UAH 30,5245 30,5479

RUB/UAH 0,4201 0,4207

Нагадаємо, 31 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1100 – 26,1300, євро 30,4207 – 30,4440 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4195 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2612,2310 гривні за 100 доларів (-1,3507); 3056,0490 гривні за 100 євро (+15,9308); 4,2120 гривні за 10 рублів (+0,0365).