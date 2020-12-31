Курс доллара к гривне вырос за 2020 год на 19,4%

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар компенсировал потери 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 31 декабря установлен на таком уровне: 28,2746 гривен за 1 доллар (+0,0141 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 28,2605 гривен за 1 доллар.

Напомним, в период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,6862 на 31 декабря 2019 года).

Скриншот (bank.gov.ua)

Максимальным курс доллара к гривне в 2020 году был 4 ноября - 28,60 грн/доллар, а минимальным - 8 января 23,6785 грн/доллар. Среднегодовое значение составило 26,9575 грн/доллар.

Отметим, курс доллара рекордно снизился в течение 2019 года - с 27,6882 гривен до 23,6862 грн/доллар.

Доллар начал резко дорожать в марте 2020 года после начала коронакризиса. В связи с этим правительство заложило в госбюджет курс на уровне 30 гривен за доллар и после этого не меняло прогноз.