НБУ на 30 декабря снизил официальный курс доллара еще на 10 копеек

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет перед новогодними праздниками

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на таком уровне: 28,2605 гривен за 1 доллар (-0,1063 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 28,3668 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 34,66 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.