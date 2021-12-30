Курс доллара к гривне за 2021 год упал на 3,5%

Официальный курс гривны к доллару на 31 декабря - 4 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,2782 гривен за 1 доллар (+0,0705 грн). При этом курс доллара на 30 декабря составляет: 27,2077 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, в период с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2021 года.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)