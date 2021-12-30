Курс долара до гривні за 2021 рік впав на 3,5%

Офіційний курс гривні до долара на 31 грудня - 4 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,2782 гривень за 1 долар (+0,0705 грн). При цьому курс долара на 30 грудня становить: 27,2077 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, в період з 31 грудня 2021 року до 4 січня 2022 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют розрахований Національним банком України 30 грудня 2021 року.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні, що щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% (порівняно з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/долар.

Скріншот (bank.gov.ua)